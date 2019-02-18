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Регион 18.02.2019 14:01

Правительство Грузии хочет запретить прием на госслужбу мужчин, не служивших в армии

Правительство Грузии подготовило проект закона о запрете принимать на государственную службу мужчин, не прошедших обязательную срочную военную службу.

В обнародованной сопроводительной записке к законопроекту говорится, что данная инициатива направлена на "совершенствование военного призыва и военной мобилизации".

Со своей стороны экс-министр обороны Грузии Дмитрий Шашкин заявил журналистам, что принятие такого закона не повысит боеспособность грузинской армии.

"Это очень плохая идея, так как в Грузии в этой связи возрастет безработица. Если парламент утвердит законопроект, эти изменения никак не повысят боеспособность армии, но большой урон будет нанесен государственным институтам", - сказал Д.Шашкин.

Правительство Грузии в 2013 году заявило о создании малочисленной профессиональной армии, но недавно из-за неспособности выполнить поставленную цель отказалось от этой военной доктрины и вновь ввело обязательную срочную военную службу и систему резерва, отметил бывший министр.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ГОССЛУЖБА, АРМИЯ, ЗАКОНОПРОЕКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]