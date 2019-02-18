США вновь попытаются усадить талибов за стол переговоров с правительством Афганистана

Американская сторона на предстоящих в Дохе переговорах будет поощрять группировку "Талибан" начать диалог с законным правительством Афганистана, заявил в понедельник спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.

В интервью афганскому телеканалу Tolo news американский дипломат сообщил также, что на переговорах он будет призывать талибов согласиться на прекращение огня.

Выдержки из интервью опубликованы в микроблоге телеканала в Твиттере.

Ранее сообщалось, что на переговорах З.Халилзада с делегацией "Талибана" обсуждался вопрос о выводе американских сил из Афганистана и о том, что уже есть предварительный график ухода воинского контингента США из этой страны. Однако американские официальные лица опровергли эту информацию.

Талибы отказываются вести переговоры с нынешним правительством Афганистана до полного вывода из страны иностранных войск и заявляют о готовности говорить только с американцами.

Очередной раунд переговоров между США и делегацией талибов намечен на 25 февраля в столице Катара, где находится политический офис радикального движения. По сообщениям пакистанских СМИ, на 18 февраля запланированы предварительные контакты талибов с американской делегацией и с пакистанскими официальными лицами в Исламабаде.

З.Халилзад отметил, что Пакистан предпринял шаги на пути к миру в Афганистане, но должен играть большую практическую роль.

По словам американского дипломата, "критически важная роль в мирном процессе принадлежит Саудовской Аравии - более чем какой-либо другой стране в регионе".

Спецпредставитель США также для мирного процесса в Афганистане требуется сформировать "сильную объединенную переговорную команду под эгидой правительства".