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Дальнее зарубежье 18.02.2019 15:14

США вновь попытаются усадить талибов за стол переговоров с правительством Афганистана

Американская сторона на предстоящих в Дохе переговорах будет поощрять группировку "Талибан" начать диалог с законным правительством Афганистана, заявил в понедельник спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.

В интервью афганскому телеканалу Tolo news американский дипломат сообщил также, что на переговорах он будет призывать талибов согласиться на прекращение огня.

Выдержки из интервью опубликованы в микроблоге телеканала в Твиттере.

Ранее сообщалось, что на переговорах З.Халилзада с делегацией "Талибана" обсуждался вопрос о выводе американских сил из Афганистана и о том, что уже есть предварительный график ухода воинского контингента США из этой страны. Однако американские официальные лица опровергли эту информацию.

Талибы отказываются вести переговоры с нынешним правительством Афганистана до полного вывода из страны иностранных войск и заявляют о готовности говорить только с американцами.

Очередной раунд переговоров между США и делегацией талибов намечен на 25 февраля в столице Катара, где находится политический офис радикального движения. По сообщениям пакистанских СМИ, на 18 февраля запланированы предварительные контакты талибов с американской делегацией и с пакистанскими официальными лицами в Исламабаде.

З.Халилзад отметил, что Пакистан предпринял шаги на пути к миру в Афганистане, но должен играть большую практическую роль.

По словам американского дипломата, "критически важная роль в мирном процессе принадлежит Саудовской Аравии - более чем какой-либо другой стране в регионе".

Спецпредставитель США также для мирного процесса в Афганистане требуется сформировать "сильную объединенную переговорную команду под эгидой правительства".

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Тэги: США, АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]