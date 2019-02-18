Qatar Petroleum готовится подписать новые контракты на сумму около $2,5 млрд

Катарский государственный нефтегазовый концерн Qatar Petroleum анонсировал подписание ряда крупных контрактов с General Electric, Schlumberger, McDermott и катарской танкерной компанией Nakilat на общую сумму 9 млрд катарских реал (QAR, $1/3,64 QAR).

Как сообщила арабская служба CNBC со ссылкой на исполнительного директора Qatar Petroleum Саада аль-Кааби, контракт с Nakilat и McDermott, в частности, предполагает организацию строительства морских платформ.

Ранее в феврале совместное предприятие Qatar Petroleum (70%) и ExxonMobil (30%) приняло окончательное инвестрешение о строительстве в США мощностей по производству сжиженного природного газа (СПГ).

Как говорится на сайте проекта Golden Pass LNG, проект на примерно 16 млн тонн СПГ в год оценивается в примерно $10 млрд, экспортировать первый СПГ компании рассчитывают в 2024 году. Строительство, сообщает ExxonMobil, начнется в первом квартале текущего года.