Без выполнения резолюции ООН прочного мира в Сирии не будет - глава МИД Франции

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан выделил Сирию и Венесуэлу в качестве наиболее важных пунктов повестки дня открывшегося в Брюсселе в понедельник заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

"То, что ИГИЛ (террористическая организация "Исламское государство", запрещенная в РФ - ИФ) утрачивает свои последние территориальные позиции, еще не говорит о том, что оно прекращает свою деятельность", - сказал Ж.-И. Ле Дриан журналистам по прибытии на Совет ЕС.

"Напротив, - продолжил министр, - теперь есть риски подпольного сопротивления. И хотя территориальный мир будет отвоеван, это еще не означает, что будет обеспечен глобальный мир. Его теперь предстоит восстанавливать".

"А для восстановления мира важен политический процесс, который связан с выполнением резолюции ООН. Без этого не будет прочного мира в Сирии", - подчеркнул Жан-Ив Ле Дриан.

Он также указал на важность проведения президентских выборов в Венесуэле и заявил, что Хуан Гуайдо имеет законные полномочия для их организации. Главы МИД Франции выразил возмущение запретом властей Венесуэлы допустить в страну европейских депутатов.