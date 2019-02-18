Песков рассказал, что читает газеты Турции, чтобы не забыть турецкий

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью газете "Хюрриет", что не забыть турецкий язык ему помогает чтение газет этой страны в оригинале.

"Я читаю газеты, но я не знаю новых (СМИ Турции - ИФ). Я читаю "Хюрриет", "Сабах" и "Джумхуриет"", - заявил он, отвечая на вопрос журналиста о том, что помогает не забыть турецкий язык.

Д.Песков учился в Институте стран Азии и Африки при МГУ имени М.В.Ломоносова.

Он рассказал газете, что изначально хотел учить арабский, но такую возможность ему не предоставили. После этого Д.Песков начал изучать турецкий язык и в итоге полюбил Турцию.

По словам пресс-секретаря президента РФ, периодически он и сейчас разговаривает на турецком, когда в Москву из Турции приезжают друзья.

"К сожалению, у меня нет возможности посещать Турцию так часто, как бы мне хотелось. Но, к примеру, однажды я отметил в Турции свой день рождения - я отправился в Стамбул с друзьями", - сказал Д.Песков.

Говоря о работе с турецким языком, Д.Песков рассказал, что в свое время находился в дружеских отношениях с турецким журналистом Дженком Башламышем, который сотрудничал с русскоязычной версией газеты "Миллиет".

"Да, это так. Я не обучался журналистике, и поэтому не могу сказать, что эта профессия очень сильно меня привлекала. Тогда (журналист - ИФ) Дженк Башламыш работал в московском офисе "Миллиет", и мы с ним дружили. Я стремился получить новую информацию, знания. Журналистика для меня - до сих пор "терра инкогнита", - добавил Д.Песков, отвечая на вопрос о том, действительно ли в свое время он хотел поработать на "Миллиет".