Президент Алиев обсудил с посланником Мэй перспективы сотрудничества в сферах туризма и АПК

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и торговый посланник премьер-министра Великобритании и Северной Ирландии по Азербайджану, баронесса Эмма Николсон обсудили в понедельник в Баку перспективы сотрудничества в сферах здравоохранения, туризма, АПК и др. направлениях.

«На встрече также было подчеркнуто значение проведения в Баку очередного заседания Консультативного совета (20 февраля – ИФ) проекта «Южный газовый коридор», отмечено успешное развитие энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией», - отмечается в информации на сайте главы азербайджанского государства.

И.Алиев высоко оценил роль и вклад Э.Николсон в развитие дружеских и партнерских связей между Баку и Лондоном.

Р.Бабаев