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Внешняя политика 18.02.2019 13:36

Президент Алиев обсудил с посланником Мэй перспективы сотрудничества в сферах туризма и АПК

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и торговый посланник премьер-министра Великобритании и Северной Ирландии по Азербайджану, баронесса Эмма Николсон обсудили в понедельник в Баку перспективы сотрудничества в сферах здравоохранения, туризма, АПК и др. направлениях.

«На встрече также было подчеркнуто значение проведения в Баку очередного заседания Консультативного совета (20 февраля – ИФ) проекта «Южный газовый коридор», отмечено успешное развитие энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией», - отмечается в информации на сайте главы азербайджанского государства.

И.Алиев высоко оценил роль и вклад Э.Николсон в развитие дружеских и партнерских связей между Баку и Лондоном.

Р.Бабаев

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ОТНОШЕНИЯ, РАЗВИТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]