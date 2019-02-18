Кремль надеется, что арест Майкла Калви не окажет негативного воздействия на инвестклимат в России

В Кремле заявили, что внимательно следят за ситуацией вокруг ареста американского инвестора Майкла Калви, и надеются, что все это не скажется негативно на инвестклимате в РФ.

"Мы очень внимательно, естественно, следим за развитием обстановки (вокруг дела Калви). Надеемся, что это никоим образом не может и не должно сказаться на инвестиционном климате", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая в понедельник на вопросы журналистов.

Он отметил при этом, что "правоохранительные органы любой страны работают над тем, чтобы защищать закон, обеспечивать законность".

"Такое может произойти в любой стране и в отношении любого предпринимателя", - добавил Д.Песков.

16 февраля Басманный суд Москвы отправил М.Калви под арест до 13 апреля. Суд согласился с позицией защиты, что М.Калви, находясь на свободе и имея американское гражданство, может скрыться из России, оказать давление на свидетелей, уничтожить не изъятые пока при обысках документы и иным образом помешать расследованию.

Адвокаты просили суд первой инстанции поместить М.Калви под домашний арест по месту жительства в Москве либо отпустить его под залог в 5 млн рублей, который готов внести сам предприниматель. Сам М.Калви заверял суд, что не собирается скрываться и "готов на любые условия домашнего ареста".

Основателю Baring Vostok, партнеру фонда Вагану Абгаряну, партнеру по индустрии финансового сектора Филиппу Дельпалю, директору по инвестициям Ивану Зюзину, бывшему председателю правления банка "Восточный" - ныне советнику председателя правления ПАО "Норвик Банк" Алексею Кордичеву, а также генеральному директору НАО "Первое коллекторское бюро" ("ПКБ") Максиму Владимирову вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, фигуранты причастны к хищению более 2,5 млрд рублей банка "Восточный". Речь идет об акциях люксембургской компании IFTG, которые "ПКБ" якобы передало в рамках отступного соглашения банку. Как утверждают следователи, стоимость акций составляла 600 тыс. рублей и, таким образом, была существенно меньше долговых обязательств коллекторского агентства.

Уголовное дело было возбуждено 13 февраля по материалам ФСБ России на основании заявления члена совета директоров "Восточного" Шерзода Юсупова.

Между тем М.Калви заявил в суде, что Ш.Юсупов выступал одним из переговорщиков при заключении соглашения об отступных, поэтому "нет никаких возможностей утверждать, что он был введен в заблуждение относительно параметров этой сделки".

По мнению американского бизнесмена, его уголовное преследование связано с корпоративным конфликтом вокруг "Восточного" между ним с одной стороны и с другой - Ш.Юсуповым и его партнером, акционером "Восточного" - бывшим президентом "Юниаструм банка" Артемом Аветисяном.