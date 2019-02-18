ЕС говорит о готовности увеличить финансирование проектов в Белоруссии

Белоруссия и ЕС создадут рабочую группу для реализации новых проектов в рамках инициативы "Восточное партнерство", сообщил европейский комиссар по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтер Эттингер после встречи с президентом Александром Лукашенко.

"У нас есть возможность, и мы видим необходимость в наращивании объема финансирования этих проектов. Мы договорились создать своего рода рабочую группу с экспертами из Беларуси и Европейской комиссии в Брюсселе для того, чтобы обсудить конкретные направления сотрудничества и будущие программы", - сказал Г.Эттингер в понедельник, его цитирует госагентство БелТА.

По словам еврокомиссара, одним из таких важных направлений является совершенствование транспортной инфраструктуры. "Беларусь имеет протяженную границу со странами ЕС, она очень важная транзитная страна, что касается потоков между ЕС и Россией. Поэтому эта тема - расширение и развитие трансграничной транспортной сети - будет играть большую роль", - отметил Г.Эттингер.