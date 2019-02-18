ЕС говорит о готовности увеличить финансирование проектов в Белоруссии

Белоруссия и ЕС создадут рабочую группу для реализации новых проектов в рамках инициативы "Восточное партнерство", сообщил европейский комиссар по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтер Эттингер после встречи с президентом Александром Лукашенко.
"У нас есть возможность, и мы видим необходимость в наращивании объема финансирования этих проектов. Мы договорились создать своего рода рабочую группу с экспертами из Беларуси и Европейской комиссии в Брюсселе для того, чтобы обсудить конкретные направления сотрудничества и будущие программы", - сказал Г.Эттингер в понедельник, его цитирует госагентство БелТА.
По словам еврокомиссара, одним из таких важных направлений является совершенствование транспортной инфраструктуры. "Беларусь имеет протяженную границу со странами ЕС, она очень важная транзитная страна, что касается потоков между ЕС и Россией. Поэтому эта тема - расширение и развитие трансграничной транспортной сети - будет играть большую роль", - отметил Г.Эттингер.
Группа азербайджанских миротворцев на основе ротации вернулась из Афганистана в Баку
ЦСИ объявил о ликвидации, претензии от кредиторов будут приниматься 2 месяца
Президент Алиев обсудил с посланником Мэй перспективы сотрудничества в сферах туризма и АПК
Нефть дорожает на фоне ослабления доллара, Brent выросла до $66,4 за баррель
Азербайджан планирует закупать овец в Южной Африке – Минсельхоз
Строительство городков для 2 тыс. семей вынужденных переселенцев начнется в Азербайджане в 2019 году – президент Алиев
Более 2 кг героина изъяли правоохранительные органы у наркодельцов на юге Азербайджана
Около 23% населения Азербайджана проживает в Баку - Госкомстат
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на реконструкцию городских дорог и благоустройство Сумгайыта
ГААД получит 3,3 млн манатов на продолжение строительства автодороги на западе Азербайджана
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по приобретению канцелярских товаров
В Баку состоялся фестиваль «Мозаика языковых культур»
Республиканская Олимпиада по русскому языку в Азербайджане: прошли еще два тура
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»