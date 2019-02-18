Более 2 кг героина изъяли правоохранительные органы у наркодельцов на юге Азербайджана

Правоохранительные органы Азербайджана изъяли в Джалилабадском районе более 2 кг героина у местного жителя, сообщается в хронике происшествий на сайте МВД.
«Сотрудники Джалилабадского РОП обнаружили по месту проживания жителя Джалилабада Ш.Новрузова и изъяли у него 2,158 кг героина, 6,1 кг опиума, 174 г гашиша и 42 г метамфетамина», - говорится в сообщении.
Выйти на Ш.Новрузова удалось после задержания его подельника Д.Джафарли, которого полиция застала врасплох при попытке сбыть 79 г опиума.
По факту возбуждено уголовное дело.
Р.Бабаев
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