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Дальнее зарубежье 18.02.2019 14:26

Глава Европарламента назвал Мадуро диктатором

Председатель Европейского парламента Антонио Таяни осудил в понедельник запрет властей Венесуэлы на въезд в страну группы европейских депутатов.

"Режим Мадуро мешает членам Европарламента выполнять свою работу, изгоняя их. Еще одно доказательство того, что он диктатор", - написал А.Таяни в своем Твиттере.

"Я надеюсь, что Европейский совет ответит мерами, соответствующими этим последним оскорбительным действиям", - добавил глава Европарламента.

В понедельник отказ властей Венесуэлы допустить в страну евродепутатов осудил ряд глав МИД стран Евросоюза "на полях" Совета ЕС по иностранным делам, заседающего в Брюсселе.

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Тэги: ЕС, ЕВРОПАРЛАМЕНТ, МАДУРО, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]