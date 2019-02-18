Глава Европарламента назвал Мадуро диктатором

Председатель Европейского парламента Антонио Таяни осудил в понедельник запрет властей Венесуэлы на въезд в страну группы европейских депутатов.

"Режим Мадуро мешает членам Европарламента выполнять свою работу, изгоняя их. Еще одно доказательство того, что он диктатор", - написал А.Таяни в своем Твиттере.

"Я надеюсь, что Европейский совет ответит мерами, соответствующими этим последним оскорбительным действиям", - добавил глава Европарламента.

В понедельник отказ властей Венесуэлы допустить в страну евродепутатов осудил ряд глав МИД стран Евросоюза "на полях" Совета ЕС по иностранным делам, заседающего в Брюсселе.