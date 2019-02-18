Меркель примет участие в саммите ЕС-ЛАГ

Канцлер Германии Ангела Меркель примет участие в саммите ЕС и Лиги арабских государств (ЛАГ), сообщил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"24-25 февраля канцлер будет находиться в Шарм-эш-Шейхе, где примет участие в саммите Евросоюза и Лиги арабских государств",- сказал Ш.Зайберт журналистам в Берлине.