Переговоры по Brexit находятся на решающей стадии - Хант

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что переговоры по Brexit находятся на решающем этапе, сообщает агентство Associated Press.

Переговоры находятся на "важнейшем финальном этапе", отметил Дж.Хант, находясь в Брюсселе на встрече глав МИД ЕС.

Дж.Хант заявил, что британское правительство понимает, как именно оно сможет получить большинство голосов на голосовании по Brexit в парламенте.

"Мы знаем, как мы можем получить большинство в парламенте", - сказал он.

Британский парламент в январе отверг согласованную премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и Брюсселем сделку по Brexit, так как многих членов парламента не устраивало положение о "страховочном плане" по ирландской границе. "Страховочный план" должен гарантировать прозрачность границы между Ирландией и Северной Ирландией в случае, если стороны не смогут достичь других договоренностей, сохраняющих свободную границу. Британские политики опасаются, что применение "страховочного плана" приведет к излишнему влиянию ЕС на торговую сферу Великобритании.

Теперь Т.Мэй пытается внести изменения в положение о "страховочном плане". Брюссель, в свою очередь, заявляет, что не готов возвращаться к переговорам.

Среди проголосовавших против сделки Т.Мэй было много членов консервативной партии, и теперь премьер пытается заручиться их поддержкой. Так, в воскресенье Т.Мэй написала членам Консервативной партии письмо, в котором призвала пожертвовать собственными предпочтениями во имя Brexit.

Ожидается, что следующее голосование по сделке в парламенте может пройти 27 февраля. За день до этого перед британскими министрами о прогрессе по сделке отчитается Т.Мэй. Если ей не удастся добиться изменений в соглашении, то в парламенте проголосуют по предложениям депутатов.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года.