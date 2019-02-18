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Дальнее зарубежье 18.02.2019 17:17

Вашингтон должен предоставить данные о гражданстве 800 боевиков, захваченных в Сирии - Лавров

Для ответа на предложение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа вернуть на родину иностранных террористов, захваченных США в Сирии, нужна большая ясность, заявил лава МИД РФ Сергей Лавров.

"Надо сначала разобраться, о чем идет речь", - сказал С.Лавров на пресс-конференции в понедельник, отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, готова ли Россия в ответ на призыв Д.Трампа забрать своих граждан, если таковые есть в числе 800 боевиков, захваченных в ходе операции к востоку от Евфрата.

Он подчеркнул, что Вашингтон должен следовать в этом вопросе процедуре, предусмотренной резолюциями СБ ООН.

"Первый и неотъемлемый шаг - это абсолютная транспарентность и передача данных на этих лиц", - сказал министр.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, США, СИРИЯ, БОЕВИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]