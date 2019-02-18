Вашингтон должен предоставить данные о гражданстве 800 боевиков, захваченных в Сирии - Лавров

Для ответа на предложение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа вернуть на родину иностранных террористов, захваченных США в Сирии, нужна большая ясность, заявил лава МИД РФ Сергей Лавров.
"Надо сначала разобраться, о чем идет речь", - сказал С.Лавров на пресс-конференции в понедельник, отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, готова ли Россия в ответ на призыв Д.Трампа забрать своих граждан, если таковые есть в числе 800 боевиков, захваченных в ходе операции к востоку от Евфрата.
Он подчеркнул, что Вашингтон должен следовать в этом вопросе процедуре, предусмотренной резолюциями СБ ООН.
"Первый и неотъемлемый шаг - это абсолютная транспарентность и передача данных на этих лиц", - сказал министр.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»