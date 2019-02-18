Минналогов Азербайджана зарегистрировало в 2018г свыше 87,6 тыс. налогоплательщиков

Министерство налогов Азербайджана в 2018 году зарегистрировало 87,63 тыс. налогоплательщиков, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве.
«В 2018 году министерство налогов зарегистрировало 87,63 тыс. налогоплательщиков, что на 41,2% меньше чем в 2017 году. В частности в течение 2018 года было зарегистрировано 12,369 тыс. юридических лиц и 75,261 тыс. физических лиц, занимающихся индивидуальным предпринимательством. В целом, на 31 декабря 2018 года в стране зарегистрировано 970,3 тыс. налогоплательщиков», - отметили в Минналогов.
Более половины принятых на учет в 2018 году налогоплательщиков (50,4%) были зарегистрированы в регионах страны. На долю Баку пришлось 49,6% зарегистрированных налогоплательщиков.
По данным Минналогов, в 2018 году деятельность восстановили 86,201 тыс. налогоплательщиков (рост по сравнению с 2017 годом на 31,4% - ИФ), 118,69 тыс. предпринимателей приостановили свою деятельность (спад на 33,2%). В течение календарного года была ликвидирована деятельность 31,148 тыс. налогоплательщиков, что на 8,9% меньше, чем в 2017 году.
Кроме того, в 2018 году было зарегистрировано 4,63 тыс. плательщиков НДС, что на 25,7% превышает показатель 2017 года.
Азербайджан с 1 января 2008 года перешел на систему регистрации предпринимателей по принципу «единого окна».
А. Мамедов
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