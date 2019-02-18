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Бизнес и законодательство 18.02.2019 15:14

Минналогов Азербайджана зарегистрировало в 2018г свыше 87,6 тыс. налогоплательщиков

Министерство налогов Азербайджана в 2018 году зарегистрировало 87,63 тыс. налогоплательщиков, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве.

«В 2018 году министерство налогов зарегистрировало 87,63 тыс. налогоплательщиков, что на 41,2% меньше чем в 2017 году. В частности в течение 2018 года было зарегистрировано 12,369 тыс. юридических лиц и 75,261 тыс. физических лиц, занимающихся индивидуальным предпринимательством. В целом, на 31 декабря 2018 года в стране зарегистрировано 970,3 тыс. налогоплательщиков», - отметили в Минналогов.

Более половины принятых на учет в 2018 году налогоплательщиков (50,4%) были зарегистрированы в регионах страны. На долю Баку пришлось 49,6% зарегистрированных налогоплательщиков.

По данным Минналогов, в 2018 году деятельность восстановили 86,201 тыс. налогоплательщиков (рост по сравнению с 2017 годом на 31,4% - ИФ), 118,69 тыс. предпринимателей приостановили свою деятельность (спад на 33,2%). В течение календарного года была ликвидирована деятельность 31,148 тыс. налогоплательщиков, что на 8,9% меньше, чем в 2017 году.

Кроме того, в 2018 году было зарегистрировано 4,63 тыс. плательщиков НДС, что на 25,7% превышает показатель 2017 года.

Азербайджан с 1 января 2008 года перешел на систему регистрации предпринимателей по принципу «единого окна».

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИННАЛОГОВ, НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ, РЕГИСТРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]