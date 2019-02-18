Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.923 RUR   0.0257 GBR   2.1951 TRY   0.3219

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.59 1.18 Brent 66.25 1.68

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° Завтра 20 Фев 21 Фев

18.02.2019 15:22

Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на реконструкцию городских дорог и благоустройство Сумгайыта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Исполнительной власти Сумгайыта 3 млн манатов на продолжение работ по благоустройству в городе и капитальному ремонту городских дорог.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в понедельник, оно опубликовано на сайте главы государства.

Средства будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2019 год.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ДОРОГИ, РЕМОНТ, ФИНАНСИРОВАНИЕ


Похожие новости


Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города Azeravtoyol в январе-сентябре отстроило и реконструировало 291 км автодорог Президент Азербайджана ознакомился с состоянием дорог после ремонта на ряде улиц Баку

Политика

Экономика

Общество

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]