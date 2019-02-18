Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на реконструкцию городских дорог и благоустройство Сумгайыта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Исполнительной власти Сумгайыта 3 млн манатов на продолжение работ по благоустройству в городе и капитальному ремонту городских дорог.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в понедельник, оно опубликовано на сайте главы государства.

Средства будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2019 год.

Р.Бабаев