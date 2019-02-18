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Дальнее зарубежье 18.02.2019 17:46

Встретившийся с Нетаньяху глава МИД Омана заявил об отсутствии нормализации отношений арабского мира с Израилем

Глава МИД Омана Юсеф бен Алауи, встречавший на днях с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, заявил, что ни о какой нормализации отношений арабского мира с Израилем речь не идет.

"В первую очередь хотел бы сказать, что такой нормализации нет", - сказал оманский министр в понедельник на пресс-конференции в Москве после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Существует мирный процесс, который продолжается с окончания (арабо-израильской) войны 1973 года и подписания рядом арабских государств мирного соглашения с Израилем. То есть еще раз подчеркну, нет нормализации. Это процесс, процесс поиска мирного решения политико-дипломатическими мерами палестинской проблемы, создания палестинского государства на известной международно-правовой основе, на решениях ООН, Лиги арабских государств (ЛАГ)", - подчеркнул глава МИД Омана.

Юсеф бен Алауи встречался с Б.Нетаньяху на прошлой неделе на полях ближневосточной конференции в Варшаве. А в октябре прошлого года израильский премьер посещал Оман по приглашению султана Кабуса.

Говоря о перспективах восстановления членства Сирии в ЛАГ, глава МИД Омана отметил, что Сирия является государством-сооснователем Лиги и существуют большое количество проблем, которые объединяют Сирию и арабские государства".

"Поэтому возвращение Сирии необходимо, но на этом пути есть некоторые препятствия в виде позиции некоторых арабских государств, которые мешают реализации этой идеи", - подчеркнул министр.

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Тэги: РОССИЯ, ОМАН, ИЗРАИЛЬ, СИРИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]