Бизнес-среда в Азербайджане позволяет предпринимателям заниматься любым видом деятельности – глава Минэкономики

Бизнес-среда и инвестиционный климат в Азербайджане позволяют предпринимателям заниматься любым видом деятельности, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.

«Благоприятная бизнес-среда и инвестиционный климат, созданные в Азербайджане, позволяют предпринимателям заниматься любым видом бизнеса. Для этого у нас в стране имеются все условия», - сказал Ш.Мустафаев в понедельник на форуме "Налоги. Прозрачность. Развитие".

По его словам, для развития бизнеса по поручению главы государства до 2021 года приостановлены проверки субъектов предпринимательства, снижено число видов деятельности, требующих лицензии и получения разрешений, существенно снижены пошлины.

«Кроме этого, начались коренные реформы в налоговой, таможенной сферах, в системе социальных платежей. Годовая ставка по льготным кредитам для бизнеса снижена до 5%», - отметил он.

Ш.Мустафаев добавил, что в результате проведенных реформ по итогам 2018 года доля частного сектора в ВВП достигла 84%, 76% занятости приходятся на частный сектор.

Министр подчеркнул, что меры, предпринятые для улучшения бизнес-среды, повышают доверие инвесторов. «Например, согласно опросу по оценке бизнес-среды в Азербайджане, проведенного Европейским союзом, на вопрос «Вложили бы вновь инвестиции в Азербайджан?» 66% респондентов ответили положительно. При этом 89% опрошенных заявили о планах расширения своей деятельности в Азербайджане в ближайшие один – два года или же сохранения этой деятельности на стабильном уровне», - подчеркнул глава Минэкономики.

Б.Рустамбеков