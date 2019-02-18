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Дальнее зарубежье 18.02.2019 18:19

МВД ФРГ отказывается комментировать сообщения о связях местных партий с Россией

Представитель МВД Германии Штефан Рувве-Глезенкамп заявил в понедельник, что в курсе сообщений о возможных связях правых немецких партий с РФ, но отметил, что не готов давать комментарии по этой теме.

"Я тоже видел эти сообщения, но не могу прокомментировать их по существу",- сказал представитель ведомства, отвечая на вопрос "Интерфакса".

На прошлой неделе RND - информационная редакция медиагруппы Madsack сообщила со ссылкой на источники в спецслужбах, что Федеральная служба защиты конституции Германии (BfV) в преддверии выборов в Европарламент проверит связи немецких правых партий с Россией.

По информации RND, в феврале в Потсдаме прошла встреча представителей профильных региональных ведомств, которые обсуждали возможное влияние Москвы на предстоящие выборы, а также выборы в парламенты трех федеральных земель на востоке Германии - Бранденбурге, Тюрингии и Саксонии. Земельные выборы в ФРГ запланированы на осень 2019 года. Итогом встречи стало решение созвать экспертную группу под руководством представителей этих трех земель и Берлина.

"Экспертная группа будет собирать данные вплоть до выборов", - говорится в газете Hannoversche Allgemeine, партнерском издании RND.

В свою очередь, RND отмечает, что встреча в Потсдаме прошла под руководством представителей отделов по противодействию шпионажу и правому экстремизму в BfV. На встрече обсуждались возможные связи с Россией партии "Правые".

"Как говорят в кругах спецслужб, Москва видит в правоэкстремистских немецких партиях возможных союзников в намерении дестабилизировать Запад", - утверждает Hannoversche Allgemeine.

На встрече в Потсдаме также обсуждали связи с Россией партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), в частности, поездку чартерным рейсом бывшей ведущей фигуры в партии Фрауке Петри с мужем и другим политиком из АдГ Юлианом Флаком в Россию в феврале 2017 года. "Расходы предположительно в 25 тыс. евро были в свое время взяты на себя российской стороной", - пишет издание.

Кроме того, по данным Федерального ведомства по охране конституции ФРГ, Россия планирует в преддверии предстоящих выборов задействовать "верные Кремлю СМИ". В их числе названы RT, Sputnik, Ruptly, Redfish, Russia Beyond the Headlines (RBTH).

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Тэги: ФРГ, ПАРТИИ, РОССИЯ, СВЯЗИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]