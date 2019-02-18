Совет ЕС подчеркнул важность увеличения инвестиций в искусственный интеллект

Совет ЕС принял постановление по скоординированному плану Евросоюза развития и использования искусственного интеллекта "made in Europe", сообщила пресс-служба совета.
"В своих заключениях совет подчеркивает важность содействия развитию и использованию искусственного интеллекта в Европе путем увеличения инвестиций, повышения совершенства технологий и приложений искусственного интеллекта, а также путем укрепления сотрудничества между промышленностью и научными кругами в сфере исследований и инноваций в области искусственного интеллекта", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.
Подробный документ с выводами Совета ЕС опубликован на его сайте.
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