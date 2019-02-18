В Армении сыну экс-президента Кочаряна предъявлено обвинение в отмывании денег

Служба национальной безопасности Армении предъявила обвинение старшему сыну экс-президента республики Роберта Кочаряна Седраку Кочаряну.
"Несколько дней тому назад Служба нацбезопасности предъявила мне обвинение по надуманному делу - отмывание каких-то денег, якобы, уклонение от выплаты налогов. Избрали меру пресечения - подписка о невыезде", - заявил С.Кочарян в интервью местным СМИ.
Он заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян "сконцентрировался на семье Кочаряна" еще со времен его работы журналистом и депутатом, отметив, что обвинения против его отца и его самого не имеют никакой основы.
Р.Кочарян арестован по обвинению в свержении конституционного строя. Уголовное дело касается событий 2008 года, когда он покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали акции протеста. 1 марта 2008 года власти Армении разогнали участников многотысячной акции. В ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.
На минувшей неделе, 15 февраля Специальная следственная служба заявила, что завершено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в связи с мартовскими событиями 2008 года против экс-президента Армении Роберта Кочаряна, экс-министра обороны Сейрана Оганяна, бывшего замминистра обороны Юрия Хачатурова и бывшего руководителя аппарата президента Армена Геворкяна.
По сообщению следственной службы, Р.Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя (300.1 УК Армении) и получении взятки в особо крупном размере (ст.311 УК Армении).
С.Оганян и Ю.Хачатуров обвиняются в свержении конституционного строя, А.Геворкян - в пособничестве свержению конституционного строя, получении взятки в особо крупном размере и легализации незаконного имущества (ст.190 УК Армении).
Нынешний премьер Армении Никол Пашинян в 2008 году был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта 2008 года он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания главой правительства Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".
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