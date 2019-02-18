Рухани назвал американские санкции против Ирана экономической войной

Президент Ирана Хасан Рухани в понедельник назвал американские санкции против Ирана экономической войной, развернутой против его страны, передает агентство Associated Press.

"Экономические войны вести труднее, чем реальное военное противостояние", - заявил он на открытии нефтеперерабатывающего завода в портовом городе Бендер-Аббас.

Х.Рухани отметил, что открытие завода происходит, несмотря на "жесточайшие санкции со стороны Америки".

"Мы открываем огромные национальные проекты даже в такой ситуации", - подчеркнул президент Ирана.

США в прошлом году объявили о выходе из ядерной сделки с Ираном и возобновили санкции в отношении Исламской республики.