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Регион 18.02.2019 17:12

Рухани назвал американские санкции против Ирана экономической войной

Президент Ирана Хасан Рухани в понедельник назвал американские санкции против Ирана экономической войной, развернутой против его страны, передает агентство Associated Press.

"Экономические войны вести труднее, чем реальное военное противостояние", - заявил он на открытии нефтеперерабатывающего завода в портовом городе Бендер-Аббас.

Х.Рухани отметил, что открытие завода происходит, несмотря на "жесточайшие санкции со стороны Америки".

"Мы открываем огромные национальные проекты даже в такой ситуации", - подчеркнул президент Ирана.

США в прошлом году объявили о выходе из ядерной сделки с Ираном и возобновили санкции в отношении Исламской республики.

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Тэги: ИРАН, США, САНКЦИИ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]