Глава МИД Бельгии указал на связь санкций ЕС против РФ с выполнением минских соглашений

ЕС продвигается в подготовке новых санкций в отношении России в связи с инцидентом в Керченском проливе, заявил министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс.
"Стараемся продвигаться, учитывая серьезные инциденты в Азовском море", - сказал глава МИД Бельгии журналистам в понедельник по прибытии на заседание в Брюсселе Совета ЕС по иностранным делам.
По его словам, важно "видеть, кто именно сыграл роль в событиях такого рода".
При этом он указал на необходимость прогресса в выполнении минских соглашений.
"Санкции введены не для того, чтобы их бесконечно поддерживать. Они нужны, прежде всего, чтобы оказывать давление и чтобы надеяться на то, что ситуация изменится. Идеально было бы увидеть минские соглашения воплощенными в жизнь", - отметил Д.Рейндерс.
На вопрос, будет ли принято в понедельник политическое решение по санкциям в связи с "керченским инцидентом", он ответил, что "рассмотрит это со своими коллегами".
25 ноября 2018 года российские пограничники с применением оружия задержали в Черном море у Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" ВМС ВСУ, направлявшиеся из Одессы в Мариуполь через Черное и Азовское моря. Были арестованы 24 украинских моряка. Их перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово", кроме того, трое раненных при обстреле россиянами украинских моряков были переведены в больницу СИЗО "Матросская тишина". Все моряки заявили следствию, что считают себя военнопленными.
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