Новак и глава Минэкономики Германии Альтмайер обсудили директиву ЕС и Северный поток 2

Глава Минэнерго РФ Александр Новак и министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер обсудили по телефону последние поправки в "газовую директиву" ЕС и ход реализации проекта "Северный поток 2", говорится в сообщении Минэнерго.
А.Новак отметил, что реализация проекта ведется в соответствии с графиком. "В совокупности уложено порядка 700 км газопровода из 1224 км, то есть больше половины", - цитируются в сообщении слова российского министра.
Кроме того, в ходе телефонного разговора были обсуждены итоги трехсторонней встречи Россия-ЕС-Украина в Брюсселе 21 января по будущему транзиту газа через Украину.
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