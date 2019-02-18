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ТЭК 18.02.2019 17:25

Новак и глава Минэкономики Германии Альтмайер обсудили директиву ЕС и Северный поток 2

Глава Минэнерго РФ Александр Новак и министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер обсудили по телефону последние поправки в "газовую директиву" ЕС и ход реализации проекта "Северный поток 2", говорится в сообщении Минэнерго.

А.Новак отметил, что реализация проекта ведется в соответствии с графиком. "В совокупности уложено порядка 700 км газопровода из 1224 км, то есть больше половины", - цитируются в сообщении слова российского министра.

Кроме того, в ходе телефонного разговора были обсуждены итоги трехсторонней встречи Россия-ЕС-Украина в Брюсселе 21 января по будущему транзиту газа через Украину.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, МИНЭНЕРГО, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]