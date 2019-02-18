Азербайджанская продукция будет представлена на продовольственной выставке Sial China 2019

Азербайджанская пищевая продукция будет представлена на продовольственной выставке Sial China 2019 в Шанхае, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минэкономики.
«30 азербайджанских компаний будут представлены на выставке Sial China 2019 в Шанхае, единым стендом «Made in Azerbaijan». Среди них компании-производители пищевой продукции и спиртных напитков», - отметили в министерстве экономики.
Выставка пройдет с 14 по 16 мая.
В министерстве также сообщили, что компании желающие принять участие на выставке должны пройти соответствующий конкурс. Документы необходимые для участия в конкурсе должны быть представлены не позднее 12 марта.
Отбор будет проводиться по нескольким критериям: производственный потенциал представляемой на выставке продукции, экспортный потенциал, наличие опыта по экспорту продукции.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»