Азербайджанская продукция будет представлена на продовольственной выставке Sial China 2019

Азербайджанская пищевая продукция будет представлена на продовольственной выставке Sial China 2019 в Шанхае, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минэкономики.

«30 азербайджанских компаний будут представлены на выставке Sial China 2019 в Шанхае, единым стендом «Made in Azerbaijan». Среди них компании-производители пищевой продукции и спиртных напитков», - отметили в министерстве экономики.

Выставка пройдет с 14 по 16 мая.

В министерстве также сообщили, что компании желающие принять участие на выставке должны пройти соответствующий конкурс. Документы необходимые для участия в конкурсе должны быть представлены не позднее 12 марта.

Отбор будет проводиться по нескольким критериям: производственный потенциал представляемой на выставке продукции, экспортный потенциал, наличие опыта по экспорту продукции.

Б.Рустамбеков