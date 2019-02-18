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Бизнес и законодательство 18.02.2019 17:19

Азербайджанская продукция будет представлена на продовольственной выставке Sial China 2019

Азербайджанская пищевая продукция будет представлена на продовольственной выставке Sial China 2019 в Шанхае, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минэкономики.

«30 азербайджанских компаний будут представлены на выставке Sial China 2019 в Шанхае, единым стендом «Made in Azerbaijan». Среди них компании-производители пищевой продукции и спиртных напитков», - отметили в министерстве экономики.

Выставка пройдет с 14 по 16 мая.

В министерстве также сообщили, что компании желающие принять участие на выставке должны пройти соответствующий конкурс. Документы необходимые для участия в конкурсе должны быть представлены не позднее 12 марта.

Отбор будет проводиться по нескольким критериям: производственный потенциал представляемой на выставке продукции, экспортный потенциал, наличие опыта по экспорту продукции.

Б.Рустамбеков

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КИТАЙ, ВЫСТАВКА, ПРОДУКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]