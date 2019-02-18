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Социум 18.02.2019 17:31

Строительство городков для 2 тыс. семей вынужденных переселенцев начнется в Азербайджане в 2019 году – президент Алиев

В 2019 году в Азербайджане будут заложены новые городки для вынужденных переселенцев на 2 тыс. квартир, заявил президент Ильхам Алиев.

«Дано указание заложить в текущем году дополнительно новые городки на 2 тыс. квартир для вынужденных переселенцев. Этот вопрос найдет свое решение в течение нескольких лет», - сказал И.Алиев в понедельник на встрече с жителями Сумгайыта во время прогулки по прибрежному бульвару.

По его словам, в 2018 году в Сумгайыте было построено более 2 тыс. квартир для вынужденных переселенцев.

«В Сумгайыте нашли прибежище около 14 тыс. семей вынужденных переселенцев, и мы их будем поэтапно переселять в новые дома», - подчеркнул И.Алиев.

Как сказал президент, после переселения вынужденных переселенцев в новые квартиры, общежития, в которых они временно проживают, будут отремонтированы. «После ремонта общежития будут переданы студентам», - отметил глава государства.

Р.Бабаев

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Тэги: БЕЖЕНЦЫ, ЖИЛЬЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]