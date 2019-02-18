Приговор Януковичу, заочно осужденному за госизмену, обжалован в суде Киева

Государственный защитник Виктора Януковича Юрий Рябовол подал апелляцию на приговор Оболонского районного суда по делу о госизмене экс-президента Украины.

"Приговор в отношении обвиняемого Януковича обжалован защитником Центра предоставления вторичной бесплатной правовой помощи Юрием Рябоволом сегодня, 18 февраля", - сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь суда Инна Свинаренко.