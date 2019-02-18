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Внутренняя политика 18.02.2019 17:59

ЦСИ объявил о ликвидации, претензии от кредиторов будут приниматься 2 месяца

Центр стратегических исследований (ЦСИ) при президенте Азербайджана объявил о ликвидации.

"ЦСИ объявляет о ликвидации. Претензии от кредиторов будут приниматься в течение двух месяцев", - отмечается в объявлении центра.

Претензии будет приниматься по адресу: Баку, улица Мирзы Ибрагимова, 8.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 января 2019 года подписал распоряжение о ликвидации ЦСИ.

Ф.Исазаде

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Тэги: ЦЕНТР, ЛИКВИДАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]