ЦСИ объявил о ликвидации, претензии от кредиторов будут приниматься 2 месяца

Центр стратегических исследований (ЦСИ) при президенте Азербайджана объявил о ликвидации.

"ЦСИ объявляет о ликвидации. Претензии от кредиторов будут приниматься в течение двух месяцев", - отмечается в объявлении центра.

Претензии будет приниматься по адресу: Баку, улица Мирзы Ибрагимова, 8.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 января 2019 года подписал распоряжение о ликвидации ЦСИ.

Ф.Исазаде