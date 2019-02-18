Абашидзе и Карасин проведут переговоры в Праге 27 февраля - СМИ

Первая в 2019 году встреча спецпредставителя премьера Грузии по вопросам отношений с Россией Зураба Абашидзе с замглавы МИД РФ Григорием Карасиным в рамках формата неформального диалога между двумя странами состоится 27 февраля в Праге, сообщают грузинские СМИ.

Как сообщалось, 6 февраля в Женеве состоялось первое заседание совместного грузино-российско-швейцарского комитета, созданного для осуществления надзора за реализацией соглашения от 2011 года между Грузией и РФ о таможенном мониторинге грузов на границе двух стран.

Двустороннее соглашение "Об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли" между правительствами Грузии и РФ было подписано 9 ноября 2011 года в Женеве. Позже в рамках соглашения была выбрана швейцарская компания SGS, которая должна будет осуществлять мониторинг передвижения грузов.

Встречи в формате "Абашидзе-Карасин" - первый прямой диалог официальных лиц Грузии и России с 2008 года. В ходе них обсуждаются вопросы, связанные с торгово-экономическими и гуманитарными вопросами во взаимоотношениях двух стран. Первая встреча в этом формате состоялась в декабре 2012 года в пригороде Женевы, после этого они регулярно проходят в Праге. Последняя встреча состоялись 1 октября 2018 года.