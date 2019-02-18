Рост ВВП Азербайджана в январе ускорился до 2,9%

Реальный рост ВВП Азербайджана в январе 2019 года составил 2,9% против 2% в январе 2018 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

По данным статистики, номинальный объем ВВП за январь 2019 года составил 5 млрд 929,5 млн манатов.

Рост ненефтяного ВВП в январе составил 2,7%, нефтяной сектор вырос на 3,2%.

По данным статистики, в отчетном периоде лишь в секторе строительства имел место спад на 10,2%.

ВВП на душу населения по итогам января составил 601,1 манат (рост на 2,1%).

Правительство Азербайджана рост ВВП в 2019 году прогнозирует на 3,6%.

В 2018 году рост ВВП Азербайджана составил 1,4%.

А.Мамедов