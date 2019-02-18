Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.923 RUR   0.0257 GBR   2.1951 TRY   0.3219

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.59 1.18 Brent 66.25 1.68

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° Завтра 20 Фев 21 Фев

Макроэкономика 18.02.2019 18:03

Рост ВВП Азербайджана в январе ускорился до 2,9%

Реальный рост ВВП Азербайджана в январе 2019 года составил 2,9% против 2% в январе 2018 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

По данным статистики, номинальный объем ВВП за январь 2019 года составил 5 млрд 929,5 млн манатов.

Рост ненефтяного ВВП в январе составил 2,7%, нефтяной сектор вырос на 3,2%.

По данным статистики, в отчетном периоде лишь в секторе строительства имел место спад на 10,2%.

ВВП на душу населения по итогам января составил 601,1 манат (рост на 2,1%).

Правительство Азербайджана рост ВВП в 2019 году прогнозирует на 3,6%.

В 2018 году рост ВВП Азербайджана составил 1,4%.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВВП, РОСТ, СТАТИСТИКА


Похожие новости


Рост ВВП Азербайджана в 2018 году ускорился до 1,4% - президент Алиев Рост ВВП Турции в I квартале неожиданно ускорился до 7,4% Рост ВВП Азербайджана в I квартале составил 2,3% - глава Центробанка Рост ВВП Азербайджана в январе-феврале составил 1,3% Рост ВВП Азербайджана в 2018г составит 2% - Sberbank Investment Research ВВП Грузии в 2017 году вырос на 4,8%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]