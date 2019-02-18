В Идлибе прогремели два взрыва, 10 человек погибли

По меньшей мере, 10 человек погибли и десятки получили ранения в результате взрыва двух бомб в городе Идлиб на северо-западе Сирии, передает в понедельник агентство Associated Press со ссылкой на контактирующих с оппозицией активистов.
По данным AP, первый взрыв прогремел в начале второй половины дня в центре города, другой взрыв произошел спустя несколько секунд поблизости от первого.
Агентство напоминает, что Идлиб контролируется террористами группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" и за последние месяцы не раз подвергался атакам.
В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что проблему террористических группировок, остающихся в сирийской провинции Идлиб, нужно решать, так как о переговорах с ними не может быть речи.
"Это вопрос нужно оставить военным. Операция требуется, но нам нужно решить, будет ли за нее отвечать Турция или же другие страны", - сказал он в интервью газете "Хюрриет", отвечая на вопрос о том, нужно ли будет в краткосрочной перспективе принимать меры против террористов в Идлибе.
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