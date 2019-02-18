Группа азербайджанских миротворцев на основе ротации вернулась из Афганистана в Баку

Группа азербайджанских военнослужащих-миротворцев вернулась из Афганистана в Баку, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
«В соответствии с планом ротации, группа военнослужащих азербайджанской армии, действующая в составе миссии «Решительная поддержка», проводимой НАТО в Афганистане, вернулась в Баку»,- говорится в сообщении оборонного ведомства.
Миротворческая миссия ВС Азербайджана в Афганистане началась 20 ноября 2002 года.
В настоящее время в миссии участвуют 120 военнослужащих ВС Азербайджана.
Ф.Исазаде
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