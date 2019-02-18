Саудовская Аравия намерена инвестировать $20 млрд в экономику Пакистана

Саудовская Аравия планирует вложить в экономику Пакистана $20 млрд, заявил наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман Аль Сауд, совершающий поездку по азиатским странам.

"Мы строим великое будущее для Саудовской Аравии и Пакистана", - заявил принц в ходе встречи с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.

В частности, $10 млрд будет инвестировано в строительство нефтеперерабатывающего завода в городе Гвадар, где ранее при содействии Китая был построен глубоководный порт, сообщает агентство Bloomberg.

Кроме того, Саудовская Аравия подписала соглашение о поставках в Пакистан нефти и продуктов нефтепереработки с отложенными платежами.

Сроки для осуществления указанных инвестиций не называются. Для сравнения: в предыдущие три года Саудовская Аравия вложила в экономику Пакистана всего $53 млн.

После Пакистана наследный принц отправится в Индию, Южную Корею и Китай, где он встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.