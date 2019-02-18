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Дальнее зарубежье 18.02.2019 18:46

Саудовская Аравия намерена инвестировать $20 млрд в экономику Пакистана

Саудовская Аравия планирует вложить в экономику Пакистана $20 млрд, заявил наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман Аль Сауд, совершающий поездку по азиатским странам.

"Мы строим великое будущее для Саудовской Аравии и Пакистана", - заявил принц в ходе встречи с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.

В частности, $10 млрд будет инвестировано в строительство нефтеперерабатывающего завода в городе Гвадар, где ранее при содействии Китая был построен глубоководный порт, сообщает агентство Bloomberg.

Кроме того, Саудовская Аравия подписала соглашение о поставках в Пакистан нефти и продуктов нефтепереработки с отложенными платежами.

Сроки для осуществления указанных инвестиций не называются. Для сравнения: в предыдущие три года Саудовская Аравия вложила в экономику Пакистана всего $53 млн.

После Пакистана наследный принц отправится в Индию, Южную Корею и Китай, где он встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, ПАКИСТАН, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]