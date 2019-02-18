Нефть дорожает на фоне ослабления доллара, Brent выросла до $66,4 за баррель

Цены на нефть эталонных марок вернулись к росту в ходе торгов в понедельник благодаря снижению курса доллара США к основным мировым валютам.
Цена апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:02 увеличилась на $0,14 (0,21%) - до $66,39 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,4 (0,72%) - до $55,99 за баррель.
Основной сессии в Нью-Йорке в понедельник не будет в связи с государственным праздником в США (День президентов).
Индекс WSJ Dollar Index, оценивающий динамику доллара относительно 16 основных мировых валют, теряет 0,1% в ходе торгов. Ослабление доллара является позитивным фактором для сырьевых рынков, включая рынок нефти.
Инвесторы между тем продолжают оценивать заявления президента США Дональда Трампа о достижении существенного прогресса в торговых переговорах с КНР. В пятницу председатель КНР Си Цзиньпин также заявил о позитивных подвижках в переговорах.
Переговоры между двумя государствами продолжатся на этой неделе в Вашингтоне.
"Торговые переговоры между США и Китаем близки к прорыву, что привело к снижению курса доллара", - говорит старший аналитик OANDA Альфонсо Эспарца.
Эксперты JBC Energy полагают, что в краткосрочной перспективе цена нефти марки Brent может начать штурмовать отметку в $70 за баррель.
Группа азербайджанских миротворцев на основе ротации вернулась из Афганистана в Баку
ЦСИ объявил о ликвидации, претензии от кредиторов будут приниматься 2 месяца
Президент Алиев обсудил с посланником Мэй перспективы сотрудничества в сферах туризма и АПК
Строительство городков для 2 тыс. семей вынужденных переселенцев начнется в Азербайджане в 2019 году – президент Алиев
Более 2 кг героина изъяли правоохранительные органы у наркодельцов на юге Азербайджана
Около 23% населения Азербайджана проживает в Баку - Госкомстат
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на реконструкцию городских дорог и благоустройство Сумгайыта
ГААД получит 3,3 млн манатов на продолжение строительства автодороги на западе Азербайджана
Китай обвинил США в попытке подорвать технологическое развитие страны через дискредитацию Huawei
Трамп рассматривает четыре кандидатуры на пост постпреда США при ООН - СМИ
Завод в Венесуэле по производству автоматов Калашникова будет построен до конца этого года - Чемезов
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по приобретению канцелярских товаров
В Баку состоялся фестиваль «Мозаика языковых культур»
Республиканская Олимпиада по русскому языку в Азербайджане: прошли еще два тура
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»