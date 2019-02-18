Мадуро называет США империей и советует забыть о дипломатии канонерок

США следует отказаться от методов силового давления на другие страны, применявшиеся много десятилетий назад, завил в понедельник президент Венесуэлы Николас Мадуро.

"Охваченная безумием империя не понимает, что эпоха канонерок, госпереворотов и интервенций осталась в прошлом. Настала эра независимости, национальной гордости, народной власти и свободной и суверенной Республики (Венесуэлы - ИФ)", - написал он в Twitter.

Так называемая дипломатия канонерок - метод давления на более слабые в военном отношении страны, предусматривающий угрозу применения военно-морских сил. Этим приемом активно пользовались, в частности, Великобритания и США еще в XIX и начале XX века.