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Дальнее зарубежье 18.02.2019 20:58

Мадуро называет США империей и советует забыть о дипломатии канонерок

США следует отказаться от методов силового давления на другие страны, применявшиеся много десятилетий назад, завил в понедельник президент Венесуэлы Николас Мадуро.

"Охваченная безумием империя не понимает, что эпоха канонерок, госпереворотов и интервенций осталась в прошлом. Настала эра независимости, национальной гордости, народной власти и свободной и суверенной Республики (Венесуэлы - ИФ)", - написал он в Twitter.

Так называемая дипломатия канонерок - метод давления на более слабые в военном отношении страны, предусматривающий угрозу применения военно-морских сил. Этим приемом активно пользовались, в частности, Великобритания и США еще в XIX и начале XX века.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ПРЕЗИДЕНТ, США, ИМПЕРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]