Завод в Венесуэле по производству автоматов Калашникова будет построен до конца этого года - Чемезов

Строительство завода по производству автоматов Калашникова в Венесуэле планируется завершить в 2019 году, сообщил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов.
"У нас ещё не завершено строительство завода по производству "Калашникова". Но я думаю, что до конца года мы его должны завершить", - сказал С.Чемезов журналистам.
Отвечая на вопрос о ВТС с Венесуэлой, С.Чемезов сказал: "Поставки были как в счёт кредита, так и за деньги. Мы со стороны "Рособоронэкспорта" все обязательства выполнили. И партнёр тоже".
Ранее посол Венесуэлы в РФ Карлос Рафаэль Фариа Тортоса сообщил, что проект строительства завода концерна "Калашников" в Венесуэле реализован на 90%. "Не введено, но построено (предприятие), на 90 с чем-то процентов уже закончен проект", - сказал посол 30 января в интервью радиостанции "Говорит Москва".
Ранее российский источник сообщил "Интерфаксу", что Россия выполнила все контракты на поставку Венесуэле вооружения и военной техники. "Нереализованных оружейных контрактов не осталось", - сказал он.
В августе прошлого года глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявлял о планах ввести в эксплуатацию в Венесуэле вертолетный сервисный центр и центр для подготовки пилотов, а также достроить завод по производству автоматов "Калашникова".
Венесуэла является крупнейшим эксплуатантом российского вооружения и военной техники в латиноамериканском регионе, сообщил "Интерфаксу" в декабре 2017 года заместитель директора ФСВТС России Анатолий Пунчук. А.Пунчук отмечал, что Венесуэле ранее предоставлялся государственный кредит на приобретение военной техники.
Ранее сообщалось, что сумма контрактов в сфере ВТС между Россией и Венесуэлой оценивалась в $11 млрд. Венесуэла приобрела российские мобильные системы ПВО средней дальности ЗРК "Бук-М2" и большой дальности - "Антей-2500" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").
Сообщалось, что в Венесуэлу поставлено 100 тыс. автоматов "Калашникова" новой модификации АК-103. Каракас, как сообщалось, приобрел истребители Су-30МК2, вертолеты Ми-35М, танки Т-72, БМП-3 и БТР-80.
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