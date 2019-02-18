Китай обвинил США в попытке подорвать технологическое развитие страны через дискредитацию Huawei

В Пекине в понедельник заявили, что США ведут политику дискредитации крупнейшего производителя электроники Huawei для того, чтобы нанести удар по экономике и технологическому развитию КНР, пишет агентство Associated Press.
"Они (правительство США - АП) пытаются придумать предлог для подавления естественного развития китайских производств", - заявил в понедельник представитель МИД КНР Гэн Шуан, обвинив Вашингтон в использовании политических инструментов для давления на экономику Китая.
"Это лицемерное, аморальное и несправедливое поведение", - подчеркнул он.
Ранее Huawei по сути лишилась контрактов на поставку телекоммуникационного оборудования в США на фоне обвинений в том, что это оборудование используется для сбора информации в интересах властей КНР. В августе правительство Австралии запретило использовать оборудование Huawei и другой китайской компании - ZTE Corp. - при прокладке сети 5G в стране. Также в ноябре прошлого года власти Новой Зеландии запретили местной телекоммуникационной компании Spark New Zealand использовать оборудование Huawei в новой 5G-сети.
1 декабря прошлого года дочь 74-летнего Жэнь Чжэнфэя - финдиректор Huawei Мэн Ваньчжоу - была задержана в Канаде по требованию США в связи с делом о нарушении американских санкций против Ирана, а в январе 2019 года стало известно об аресте в Польше сотрудника Huawei по подозрению в шпионаже.
Издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что федеральная прокуратура США проводит уголовное расследование, подозревая Huawei в краже коммерческих секретов у американских деловых партнеров, включая T-Mobile US.
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