ЕС отправит в Венесуэлу техническую группу для оценки помощи, необходимой стране

ЕС объявил о намерении направить на этой неделе техническую группу в Венесуэлу для оценки, касающейся оказания необходимой помощи, сообщила журналистам в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
"На этой неделе мы намерены направить техническую миссию под руководством ЕС и Уругвая в Каракас для того, чтобы она выработала пути поддержки для демократического и мирного перехода (власти) и выхода из кризиса", - отметила она.
Ранее сообщалось о недопуске в Венесуэлу делегации Европарламента, состоящей из пяти депутатов от консервативной Европейской народной партии. Один из участников делегации Эстебан Гонсалес Понс проинформировал, что у приехавших забрали паспорта и не объяснили причину, по которой их не пускают в страну. Депутаты заявляли, что они хотят встретиться с Х.Гуайдо.
Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявлял, что депутатам по официальным дипломатическим каналам еще несколько дней назад сообщали, что их не впустят в страну. Европейские депутаты пытались попасть в Венесуэлу с "конспиративными целями", отметил глава МИД в Twitter.
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