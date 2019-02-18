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Дальнее зарубежье 18.02.2019 22:25

ЕС отправит в Венесуэлу техническую группу для оценки помощи, необходимой стране

ЕС объявил о намерении направить на этой неделе техническую группу в Венесуэлу для оценки, касающейся оказания необходимой помощи, сообщила журналистам в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"На этой неделе мы намерены направить техническую миссию под руководством ЕС и Уругвая в Каракас для того, чтобы она выработала пути поддержки для демократического и мирного перехода (власти) и выхода из кризиса", - отметила она.

Ранее сообщалось о недопуске в Венесуэлу делегации Европарламента, состоящей из пяти депутатов от консервативной Европейской народной партии. Один из участников делегации Эстебан Гонсалес Понс проинформировал, что у приехавших забрали паспорта и не объяснили причину, по которой их не пускают в страну. Депутаты заявляли, что они хотят встретиться с Х.Гуайдо.

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявлял, что депутатам по официальным дипломатическим каналам еще несколько дней назад сообщали, что их не впустят в страну. Европейские депутаты пытались попасть в Венесуэлу с "конспиративными целями", отметил глава МИД в Twitter.

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Тэги: ЕС, ВЕНЕСУЭЛА, ПОМОЩЬ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]