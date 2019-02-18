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Дальнее зарубежье 18.02.2019 23:55

ЕС выступает за единство, суверенитет и независимость Йемена

Европейский союз выступает за единство, суверенитет, независимость и территориальную целостность Йемена.

В понедельник Совет ЕС по иностранным делам принял постановление, в котором обещал, что ЕС и его государства-члены будут и дальше активно взаимодействовать со всеми сторонами в конфликте и готовы оказывать дальнейшую поддержку политического процесса под руководством ООН.

ЕС "вновь заявляет, что устойчивый мир может быть достигнут только путем переговоров, предусматривающих конструктивное участие всех заинтересованных сторон, включая гражданское общество, женщин и молодежь".

С начала конфликта ЕС предоставил Йемену более 560 млн. евро помощи.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, ЙЕМЕН, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]