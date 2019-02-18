ЕС выступает за единство, суверенитет и независимость Йемена

Европейский союз выступает за единство, суверенитет, независимость и территориальную целостность Йемена.
В понедельник Совет ЕС по иностранным делам принял постановление, в котором обещал, что ЕС и его государства-члены будут и дальше активно взаимодействовать со всеми сторонами в конфликте и готовы оказывать дальнейшую поддержку политического процесса под руководством ООН.
ЕС "вновь заявляет, что устойчивый мир может быть достигнут только путем переговоров, предусматривающих конструктивное участие всех заинтересованных сторон, включая гражданское общество, женщин и молодежь".
С начала конфликта ЕС предоставил Йемену более 560 млн. евро помощи.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»