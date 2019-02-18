Трамп рассматривает четыре кандидатуры на пост постпреда США при ООН - СМИ

Президент США Дональд Трамп после отказа представителя госдепа Хизер Нойерт занять пост постоянного представителя США при ООН изучает четыре возможных кандидатуры на эту должность, передает в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный источник.
По данным собеседника агентства, речь идет о топ-менеджере банка Goldman Sachs Дине Пауэлл, о после США в Канаде Келли Крафте, о после в ФРГ Ричарде Гренелле, а также о бывшем сенаторе-республиканце Джоне Джеймсе.
Ранее в заявлении Госдепа говорилось, что Х.Нойерт, по ее словам, приняла такое решение в связи с семейными обстоятельствами.
В течение нескольких последних месяцев Х.Нойерт готовили к сенатским слушаниям по утверждению ее кандидатуры. При этом многие СМИ предполагали, что затянувшаяся подготовка проходит не совсем гладко. Сам факт выдвижения такой кандидатуры стал сюрпризом для многих наблюдателей, так как традиционно США в ООН представляют опытные, авторитетные специалисты по международным отношениям. Прежний постпред США Никки Хейли - бывший губернатор. Ее считают восходящей звездой американской политики.
Х.Нойерт долгое время работала на телевидении, затем стала представителем госдепа.
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