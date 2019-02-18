Экспорт Газпрома в феврале падает из-за тепла в ЕС, кризиса в Турции, высокой базы 2018г

Экспорт российского газа в дальнее зарубежье с началом февраля ушел вниз на фоне очень теплой погоды в Европе и очень слабого спроса со стороны сотрясаемой экономическим кризисом Турции.
Как следует из данных "Газпрома", с 1 по 15 февраля 2019 года поставки на экспорт снизились на 8% - до 8,3 млрд куб. м. Опубликованный "Газпромом" ориентир позволяет прогнозировать результат за весь февраль на уровне 15,4 млрд куб. м, что на 12% ниже, чем за рекордный февраль 2018 года (17,4 млрд куб. м).
Причина снижения - в теплой погоде в Европе, которая местами достигает рекордных за последние годы значений для этого периода времени. В прошлом году в конце февраля Европу шокировал холодами сибирский антициклон "Зверь с Востока". Но в этом году прогноз погоды до конца месяца не обещает никаких похолоданий: температура будет держаться на уровне средних значений последних лет.
На этом фоне отбор газа из европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) сейчас значительно меньше, чем годом ранее: за 16 дней февраля среднесуточный отбор упал в полтора раза. Сейчас запасы в хранилищах на 7,5 млрд куб. м выше, чем на ту же дату прошлого года. Помимо повышения уверенности европейских газовиков в том, что отопительный сезон завершится спокойно, это сокращает будущий спрос на газ (в том числе российский) летом.
Другую проблему представляет второй по объему покупатель российского газа - Турция. Поставки газа по западному маршруту в Турцию за 16 дней февраля упали в 4 раза. В минувшие выходные поставки упали чуть не до нуля, сообщил "Булгартрансгаз", транспортирующий российский газ по этому маршруту до Турции.
Кроме того, и Европа, и Турция наращивают закупки СПГ на глобальном рынке - он становится более доступен для ЕС в связи со снижением спотовых цен в Азии.
Однако в "Газпроме" (MOEX:GAZP) надеются на рост экспорта. Генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова три недели назад заявляла: "Да, мы установили рекорд (в 2018 году), более 200 млрд куб. м газа, и, думаю, это новая реальность, тренд. Не думаю, что мы будем снижать поставки в предстоящие годы".
Управление информации ПАО "Газпром" сообщает: "С начала 2019 года "Газпром", с учетом теплой погоды в Европе в феврале, поставил в дальнее зарубежье 25,9 млрд куб. м газа - на 1,5% меньше, чем в рекордном 2018 году. Вместе с тем, многие страны демонстрируют повышенный спрос на российский газ. Среди них Италия - импорт вырос на 51,3%, Австрия - на 33,1%, Чехия - на 66,2%, Франция - на 7%, Венгрия - на 11,4%, Словакия - на 10%, Финляндия - на 10,7%, Дания - на 21,1%, Сербия - на 8,6%".
Из опубликованных данных следует, что за 15 дней февраля 2019 года добыча составила 22,8 млрд куб. м, что на 2% больше, чем за тот же период 2018 года.
С 1 января по 15 февраля 2019 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 70,2 млрд куб. м газа. Это на 3,6%, или на 2,4 млрд куб. м больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Реализация газа компании на внутреннем рынке из ГТС с начала года выросла на 2% (на 1 млрд куб. м).
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