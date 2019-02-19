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Дальнее зарубежье 19.02.2019 09:04

Заместитель генпрокурора США намерен в марте уйти в отставку - американский Минюст

Заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн планирует покинуть пост в середине марта, сообщил представитель американского министерства юстиции.

Уход носит ожидаемый характер, ранее СМИ сообщали, что Р.Розенстайн уйдет в отставку после вступления в должность нового генерального прокурора. На минувшей неделе на эту должность сенатом США был утвержден Уильям Барр.

Р.Розенстайн известен тем, что назначил Роберта Мюллера спецпрокурором по расследованию "российского следа" в американских президентских выборах и возможных связей предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией, а также осуществлял надзор за ходом расследования.

Будучи заместителем генпрокурора, Р.Розенстайн неоднократно подвергался критике со стороны Д.Трампа, который называет расследование о возможном "сговоре" с Россией в ходе предвыборной кампании "охотой на ведьм".

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Тэги: США, ЗАМГЕНПРОКУРОРА, ОТСТАВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]