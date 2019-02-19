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Дальнее зарубежье 19.02.2019 09:19

Евродепутаты, получившие отказ на въезд в Венесуэлу, попробуют попасть туда через Колумбию

Делегация Европарламента, состоящая из пяти депутатов, которых не допустили ранее в Венесуэлу, попытаются попасть в эту страну через Колумбию, откуда планируются поставки американской гуманитарной помощи.

"Мы приняли приглашение, и мы намереваемся попасть (в Венесуэлу) из Кукуты (Колумбия), где готовятся поставки продовольствия и медикаментов (для Венесуэлы)", - приводят западные СМИ слова испанского евродепутата Эстебана Гонсалеса Понса, возглавляющего делегацию.

В настоящее время иностранная помощь - продовольствие и медикаменты - складируется в колумбийском городе Кукута на границе с Венесуэлой. В воскресенье в Кукуту прибыл американский сенатор Марко Рубио, чтобы понаблюдать за процессом сбора помощи.

Ранее сообщалось о недопуске в Венесуэлу делегации Европарламента, состоящей из пяти депутатов от консервативной Европейской народной партии. Один из участников делегации Эстебан Гонсалес Понс проинформировал, что у приехавших забрали паспорта и не объяснили причину, по которой их не пускают в страну. Депутаты заявляли, что они хотят встретиться с Х.Гуайдо.

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Тэги: ЕС, ДЕПУТАТЫ, ВЕНЕСУЭЛА, КОЛУМБИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]