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Дальнее зарубежье 19.02.2019 09:31

Основатель китайской Huawei назвал арест исполнительного директора компании политическим мотивированным

Жэнь Чжэнфэй - основатель китайской корпорации Huawei - назвал политически мотивированным актом арест в Канаде своей дочери - исполнительного директора компании Мэн Ваньчжоу.

"Прежде всего, я выступаю против того, что сделали Соединенные Штаты. Этот политически мотивированный акт неприемлем", - сказал бизнесмен телерадиокорпорации "Би-би-си".

Мэн Ваньчжоу была задержана в Канаде по запросу США в связи с делом о нарушении американских санкций против Ирана, а в январе 2019 года стало известно об аресте в Польше сотрудника Huawei по подозрению в шпионаже.

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что федеральная прокуратура США проводит уголовное расследование, подозревая Huawei в краже коммерческих секретов у американских деловых партнеров.

В связи с этим Жэнь Чжэнфэй заявил, что его компания никогда не была замешана в какой-либо шпионской деятельности.

"Мир не может оставить нас, потому что мы самые современные. Даже если они (США - ИФ) убедят больше стран, что не следует временно использовать наши продукты, мы всегда можем немного уменьшить масштаб", - заявил он, комментируя возможный запрет на использование оборудования Huawei в США.

В то же время Жэнь Чжэнфэй отметил, что не будет выводить инвестиции из Великобритании, несмотря на возможный запрет в отношении оборудования компании, который Лондон может ввести вслед за США.

"Мы будем вкладывать в Соединенное Королевство даже больше. Это связано с тем, что раз уж США не доверяют нам, мы переведем наши инвестиции из США в Великобританию, и даже в еще более значительных масштабах", - сказал он.

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Тэги: КИТАЙ, HUAWEI, ОСНОВАТЕЛЬ, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]