Родители бывшего премьер-министра Италии арестованы по подозрению в мошенничестве

Родители бывшего премьера Италии Маттео Ренци - Тициано Ренци и Лаура Боволи - помещены под домашний арест по подозрению в мошенничестве, сообщают СМИ.

Они подозреваются том, что мошенническим путем обанкротили принадлежащие им компании, использовали поддельные счета.

Домашний арест избран мерой пресечения во избежание сокрытия или подтасовки ими доказательств. Следствие в отношении подозреваемых продолжается.

"Я очень верю в итальянскую систему правосудия. Поэтому мне хочется поскорее поприсутствовать на суде", - написал бывший премьер Италии в Facebook.

По его словам, эксперты заявили, что "никогда не видели такой абсурдной и непропорциональной меры". По мнению М.Ренци, нападки на его семью связаны с его политической деятельностью.

М.Ренци, возглавлял итальянское правительство с февраля 2014 года по декабрь 2016 года.