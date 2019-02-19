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Дальнее зарубежье 19.02.2019 10:01

Родители бывшего премьер-министра Италии арестованы по подозрению в мошенничестве

Родители бывшего премьера Италии Маттео Ренци - Тициано Ренци и Лаура Боволи - помещены под домашний арест по подозрению в мошенничестве, сообщают СМИ.

Они подозреваются том, что мошенническим путем обанкротили принадлежащие им компании, использовали поддельные счета.

Домашний арест избран мерой пресечения во избежание сокрытия или подтасовки ими доказательств. Следствие в отношении подозреваемых продолжается.

"Я очень верю в итальянскую систему правосудия. Поэтому мне хочется поскорее поприсутствовать на суде", - написал бывший премьер Италии в Facebook.

По его словам, эксперты заявили, что "никогда не видели такой абсурдной и непропорциональной меры". По мнению М.Ренци, нападки на его семью связаны с его политической деятельностью.

М.Ренци, возглавлял итальянское правительство с февраля 2014 года по декабрь 2016 года.

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Тэги: ИТАЛИЯ, ЭКС/ПРЕМЬЕР, РОДИТЕЛИ, АРЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]