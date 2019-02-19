Родители бывшего премьер-министра Италии арестованы по подозрению в мошенничестве

Родители бывшего премьера Италии Маттео Ренци - Тициано Ренци и Лаура Боволи - помещены под домашний арест по подозрению в мошенничестве, сообщают СМИ.
Они подозреваются том, что мошенническим путем обанкротили принадлежащие им компании, использовали поддельные счета.
Домашний арест избран мерой пресечения во избежание сокрытия или подтасовки ими доказательств. Следствие в отношении подозреваемых продолжается.
"Я очень верю в итальянскую систему правосудия. Поэтому мне хочется поскорее поприсутствовать на суде", - написал бывший премьер Италии в Facebook.
По его словам, эксперты заявили, что "никогда не видели такой абсурдной и непропорциональной меры". По мнению М.Ренци, нападки на его семью связаны с его политической деятельностью.
М.Ренци, возглавлял итальянское правительство с февраля 2014 года по декабрь 2016 года.
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