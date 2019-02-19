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СНГ 19.02.2019 10:15

Порошенко заявил, что Россия пытается уничтожить украинскую государственность

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, заявил, что Россия пытается уничтожить украинскую государственность, что якобы подтверждается, в частности, ее действиями в Азово-Черноморском бассейне, сообщает пресс-служба администрации президента Украины.

"Цель Кремля - уничтожить украинскую государственность, создать так называемую вторую версию Советского Союза", - говорится в сообщении на официальном сайте президента Украины в понедельник вечером.

П.Порошенко отдельно заявил, что только совместная позиция стран ЕС помогает в противостоянии агрессивным действиям РФ.

"Господин Президент, вы очень хорошо знаете, что такое Советский Союз, что такое Варшавский блок, такое прошлое, откуда мы вместе с вами вышли. Только наши эффективные действия, только наша солидарность не допустит возвращения в эти печальные времена", - добавил президент Украины.

Глава украинского государства поблагодарил Д.Туска за поддержку.

"Я искренне благодарен всем демократическому миру, я искренне благодарен ЕС, я искренне благодарен за вашу личную позицию в поддержку Украины. Это большая гордость для Украины, когда президент Европейского Совета, вместе с украинским Президентом выступает на украинском языке. Вы уже навсегда вошли в историю как человек, который очень много сделал для Украины. И украинский народ очень благодарен вам. Я очень счастлив, что в эти очень важные для Украины дни мы вместе с вами", - подытожил президент Украины.

"Для меня очень важно, чтобы те реформы, которые проводит наша команда сейчас в Украине и та поддержка, которую мы имеем со стороны руководства Европейского Союза и со стороны президента Европейского Совета, со стороны президента Европейской Комиссии и со стороны стран-членов ЕС, чтобы эти реформы демонстрировали, что жертвы Небесной Сотни точно были не зря", - говорится в сообщении на официальном сайте президента Украины.

В свою очередь Д.Туск отметил, что реформы в Украине являются эффективными.

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Тэги: УКРАИНА, ПОРОШЕНКО, ТУСК, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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