В Баку на фестивале «Мозаика языковых культур» была представлена выставка «Salam Tatarstan»

16 февраля в зрительном зале Союза театральных деятелей Азербайджана состоялся фестиваль «Мозаика языковых культур», приуроченный к объявленному ООН Международному году языков коренных народов. Он был организован Российским информационно-культурным центром в Баку - Представительством Россотрудничества в Азербайджане при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики.

На сцене выступили представители Русской общины Азербайджана, Общественного объединения солидарности народов Азербайджана «Содружество», Землячества казаков Азербайджана, Общественного объединения «Татарстан», Лезгинского национально-культурного центр «Самур», аварского общества.

В программу фестиваля вошли музыкальные, танцевальные и литературные произведения народов, проживающих в Азербайджане: аварские, азербайджанские, лезгинские, русские, татарские и др.

По приглашению Общественного объединения «Татарстан» Детский театр-студия «Гюнай» (художественный руководитель - Лариса Тарусова) представил постановку по мотивам произведения Габдуллы Тукая «Шурале».

Отметим, что перед началом праздничного мероприятия в фойе Союза театральных деятелей Азербайджана был организован импровизированный концерт с участием представителей татарской диаспоры и показан видеоролик о культуре и традициях татар.

В рамках фестиваля «Мозаика языковых культур» Общественное объединение «Татарстан» провело выставку «Salam Tatarstan», где были представлены изделия народных промыслов, татарская литература, национальные головные уборы, авторские куклы в национальных костюмах татарстанских мастеров – Мадины Махмутовой и Эльзы Хуснутдиновой, сувенирная продукция под брендом «Visit Tatarstan», представленная Госкомитетом по туризму Республики Татарстан, татарстанский мед и чай и др. Куратор выставки – заместитель председателя Общественного объединения «Татарстан» Эмин Рамазанов.



В ходе выставки «Salam Tatarstan» гости с удовольствием дегустировали национальные татарские сладости – чак-чак, хворост, сладкие пироги, приготовленные учащимися Профессионального лицея №12 города Баку. Свое кулинарное мастерство под руководством и.о. директора данного учебного заведения Шахина Бейляров представили учащиеся лицея из числа татар.



