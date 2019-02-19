Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9202 RUR   0.0257 GBR   2.1929 TRY   0.3202

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.03 0.44 Brent 66.50 0.25

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 21 Фев 22 Фев

19.02.2019 09:18

В Баку на фестивале «Мозаика языковых культур» была представлена выставка «Salam Tatarstan»

16 февраля в зрительном зале Союза театральных деятелей Азербайджана состоялся фестиваль «Мозаика языковых культур», приуроченный к объявленному ООН Международному году языков коренных народов. Он был организован Российским информационно-культурным центром в Баку - Представительством Россотрудничества в Азербайджане при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики.

На сцене выступили представители Русской общины Азербайджана, Общественного объединения солидарности народов Азербайджана «Содружество», Землячества казаков Азербайджана, Общественного объединения «Татарстан», Лезгинского национально-культурного центр «Самур», аварского общества.

В программу фестиваля вошли музыкальные, танцевальные и литературные произведения народов, проживающих в Азербайджане: аварские, азербайджанские, лезгинские, русские, татарские и др.

По приглашению Общественного объединения «Татарстан» Детский театр-студия «Гюнай» (художественный руководитель - Лариса Тарусова) представил постановку по мотивам произведения Габдуллы Тукая «Шурале».

Отметим, что перед началом праздничного мероприятия в фойе Союза театральных деятелей Азербайджана был организован импровизированный концерт с участием представителей татарской диаспоры и показан видеоролик о культуре и традициях татар.

В рамках фестиваля «Мозаика языковых культур» Общественное объединение «Татарстан» провело выставку «Salam Tatarstan», где были представлены изделия народных промыслов, татарская литература, национальные головные уборы, авторские куклы в национальных костюмах татарстанских мастеров – Мадины Махмутовой и Эльзы Хуснутдиновой, сувенирная продукция под брендом «Visit Tatarstan», представленная Госкомитетом по туризму Республики Татарстан, татарстанский мед и чай и др. Куратор выставки – заместитель председателя Общественного объединения «Татарстан» Эмин Рамазанов.


В ходе выставки «Salam Tatarstan» гости с удовольствием дегустировали национальные татарские сладости – чак-чак, хворост, сладкие пироги, приготовленные учащимися Профессионального лицея №12 города Баку. Свое кулинарное мастерство под руководством и.о. директора данного учебного заведения Шахина Бейляров представили учащиеся лицея из числа татар.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]