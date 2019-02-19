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Дальнее зарубежье 19.02.2019 10:25

Северокорейский чиновник следует в Ханой для подготовки саммита КНДР-США - СМИ

Специальный представитель КНДР по отношениям с США Ким Ен Чхоль прибыл во вторник в Пекин по пути во Вьетнам, где будет заниматься подготовкой встречи лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом в Ханое 27-28 февраля, сообщило южнокорейское агентство "Ренхап".

В сообщении отмечается, что вопросы подготовки саммита он будет обсуждать в Ханое со спецпредставителем США по Северной Корее Стивеном Биганом, приезд которого во вьетнамскую столицу ожидается на этой неделе, а также помощником заместителя госсекретаря США Алексом Вонгом, направляющимся в Ханой.

С.Биган и А.Вонг посетили Пхеньян в феврале. После этого Д.Трамп объявил о месте проведения саммита.

Ким Ен Чхоль участвовал в подготовке первого северокорейско-американского саммита в Сингапуре в июне прошлого года, отмечает агентство.

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Тэги: КНДР, ЧИНОВНИК, ВЬЕТНАМ, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]