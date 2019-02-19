Северокорейский чиновник следует в Ханой для подготовки саммита КНДР-США - СМИ

Специальный представитель КНДР по отношениям с США Ким Ен Чхоль прибыл во вторник в Пекин по пути во Вьетнам, где будет заниматься подготовкой встречи лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом в Ханое 27-28 февраля, сообщило южнокорейское агентство "Ренхап".
В сообщении отмечается, что вопросы подготовки саммита он будет обсуждать в Ханое со спецпредставителем США по Северной Корее Стивеном Биганом, приезд которого во вьетнамскую столицу ожидается на этой неделе, а также помощником заместителя госсекретаря США Алексом Вонгом, направляющимся в Ханой.
С.Биган и А.Вонг посетили Пхеньян в феврале. После этого Д.Трамп объявил о месте проведения саммита.
Ким Ен Чхоль участвовал в подготовке первого северокорейско-американского саммита в Сингапуре в июне прошлого года, отмечает агентство.
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