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Дальнее зарубежье 19.02.2019 10:46

Торговые переговоры между США и Китаем начинаются во вторник - Белый дом

Переговоры по торговым разногласиям между США и Китаем стартуют во вторник в Вашингтоне, сообщил Белый дом.

В сообщении говорится, что целью переговоров является "достижение необходимых структурных изменений в Китае".

"Стороны также обсудят обязательства Китая, касающиеся закупок у США значительных объемов товаров и услуг", - отметил Белый дом.

Ранее министерство коммерции КНР сообщило, что консультации на высоком уровне с участием вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ с китайской стороны и торгового представителя США Роберта Лайтхайзера и министра финансов Сивена Мнучина с американской состоятся в Вашингтоне 21-22 февраля.

Переговоры в формате предварительных консультаций с их продолжением на высоком уровне уже прошли в Пекине на минувшей неделе.

Пекинский раунд завершился в прошлую пятницу без согласования условий дальнейшего сотрудничества, однако обе стороны отметили, что несколько приблизились к соглашению.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о достижении сторонами прогресса по ряду важных вопросов.

В сообщении Белого дома отмечалось, что США и КНР достигли прогресса в переговорах, однако сохраняются моменты, над которыми им еще предстоит поработать.

Достигнутые договоренности будут сформулированы в протоколе о намерениях, говорится в заявлении Белого дома.

Ранее The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Пекин и Вашингтон намерены подписать соглашение самого общего характера в форме протокола о намерениях. Потом этот документ ляжет в основу торговой сделки, которую будут обсуждать при личной встрече президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин.

Летом 2018 года США ввели в действие пошлины на импорт из Китая товаров стоимостью $50 млрд в год по ставке 25%, Пекин принял ответные меры в том же объеме.

С 24 сентября США установили пошлины на китайские товары стоимостью $200 млрд по ставке 10% с намерением поднять ее до 25% с начала 2019 года.

На встрече лидеров США и КНР в Буэнос-Айресе 1 декабря в ходе саммита G20 была достигнута договоренность, что США на 90 дней замораживают введение на китайские товары стоимостью $200 млрд таможенной пошлины в 25% вместо нынешней в 10%.

В течение 90 дней стороны должны заключить соответствующее торговое соглашение. То есть, если этого не произойдет до 1 марта, то будут применены 25%-ные пошлины.

На прошлой неделе СМИ сообщали о том, что Д.Трамп рассматривает возможность отложить этот момент еще на 60 дней.

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Тэги: США, КИТАЙ, ТОРГОВЛЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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