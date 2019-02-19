Манат подорожал к евро, стабилен к доллару и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 19 февраля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 19 февраля ЦБА установил 1,9202 манат/1EUR (18 февраля - 1,923 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 19 февраля сохранил на уровне 0,0257 манат/1RUB.

Б.Рустамбеков