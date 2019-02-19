Китайская компания отзывает произведенные ею продукты из-за подозрения, что в них попало мясо зараженных африканской чумой свиней

Один из крупнейших в Китае производителей быстрозамороженных продуктов питания компания "Саньцюань" из города Чжэнчжоу центральной провинции Хэнань сообщила, что отзывает произведенные ею продукты, содержащие свинину, из-за возможного попадания в них мяса свиней, зараженных африканской чумой.
Об отзыве продуктов "Саньцюань" официально объявила в заявлении, распространенном на Шэньчжэньской фондовой бирже.
Речь, преимущественно, идет о пельменях, которые широко распространены в стране, и являются традиционным блюдом на столах во время Праздника весны - Нового года по лунному календарю.
Минсельхоз КНР сообщил, что в минувший понедельник была создана специальная группа для расследования инцидента.
Африканская чума свиней получила достаточно широкое распространение в 25 провинциях Китая, начиная с августа 2018 года.
Вирус заболевания не опасен для человека.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»