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Дальнее зарубежье 19.02.2019 11:01

Китайская компания отзывает произведенные ею продукты из-за подозрения, что в них попало мясо зараженных африканской чумой свиней

Один из крупнейших в Китае производителей быстрозамороженных продуктов питания компания "Саньцюань" из города Чжэнчжоу центральной провинции Хэнань сообщила, что отзывает произведенные ею продукты, содержащие свинину, из-за возможного попадания в них мяса свиней, зараженных африканской чумой.

Об отзыве продуктов "Саньцюань" официально объявила в заявлении, распространенном на Шэньчжэньской фондовой бирже.

Речь, преимущественно, идет о пельменях, которые широко распространены в стране, и являются традиционным блюдом на столах во время Праздника весны - Нового года по лунному календарю.

Минсельхоз КНР сообщил, что в минувший понедельник была создана специальная группа для расследования инцидента.

Африканская чума свиней получила достаточно широкое распространение в 25 провинциях Китая, начиная с августа 2018 года.

Вирус заболевания не опасен для человека.

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Тэги: КИТАЙ, КОМПАНИЯ, ПРОДУКЦИЯ, ОТЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]